Studenti all'hub vaccinale con l'alternanza scuola-lavoro

NOVI LIGURE — Alternanza scuola-lavoro? Presto per gli studenti delle scuole superiori di Novi Ligure sarà possibile svolgere questo periodo di formazione presso l’hub vaccinale allestito al centro fieristico Dolci Terre. L’iniziativa è promossa dal Comune di Novi, nella persona di Eleonora Gatti, consigliere comunale delegata al Volontariato.

«L’hub vaccinale sta giocando un ruolo cruciale nella lotta alla pandemia. Il merito va anche ai volontari, che ogni giorno prestano servizio gratuitamente per aiutare nel processo di somministrazione dei vaccini – spiegano dall’amministrazione comunale – Intendiamo quindi proporre un’iniziativa rivolta agli studenti degli istituti superiori della città che sono impegnati nell’alternanza scuola lavoro. L’idea è quella di coinvolgerli nel volontariato al centro vaccinale, in un percorso educativo per tutti coloro che vorranno intraprendere una carriera in ambito sanitario».

«Allo stesso modo vuole essere una proposta per incentivare i giovani ad aiutare la loro città in una battaglia che tutti stanno ancora combattendo. Gli studenti volontari saranno affiancati da esperti nel settore, che li seguiranno durante tutta l’esperienza per farli crescere sia in ambito lavorativo che umano», concludono da Palazzo Pallavicini. L’iniziativa verrà estesa dal presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, a tutti gli istituti superiori del territorio.

Vaccini: accesso diretto per la terza dose

Intanto da lunedì 14 febbraio tutti coloro che hanno maturato 120 giorni dalla seconda dose, potranno recarsi direttamente all’hub vaccinale per ricevere la terza dose (anche se hanno già un appuntamento). La Regione Piemonte in ogni caso manderà a tutti un sms di convocazione con una proposta di data. Chi non si presenta riceverà un nuovo sms di promemoria con convocazione un mese prima della scadenza del proprio green pass. L’accesso diretto è inoltre sempre possibile per tutti gli over 12 che devono ancora ricevere la prima dose.