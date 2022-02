Tenta il furto alla farmacia di corso Marx ad Alessandria. Arrestato

ALESSANDRIA - Alle 04.20 del 5 febbraio scorso è scattato l’allarme anti intrusione presso la farmacia “Don Bosco” di corso Carlo Marx ad Alessandria. Gli operatori della Squadra Volante della Questura sono riusciti a intervenire con la massima tempestività (in virtù di un precedente intervento nella stessa via, poco prima) e hanno constatato che le porte di accesso alla farmacia erano state forzate.

All’interno della Farmacia i poliziotti hanno individuato un uomo intento a rovistare nei cassetti che, vistosi scoperto, non ha opposto resistenza e si è consegnato agli operanti che lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato. Un secondo uomo è tuttavia riuscito a dileguarsi passando dal retro. Sono in corso gli accertamenti per la sua individuazione.

L’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio successivo, ha convalidato l’arresto dell'uomo.