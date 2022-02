Ancora all’opera i volontari civici: appuntamento domenica 13

ACQUI TERME - Ancora una giornata ecologica per i volontari civici. L’appuntamento è fissato domenica 13 alle 9 in piazza Levi. «Assieme all’Amministrazione comunale, i volontari si rimboccheranno le maniche per ripulire alcune zone dai rifiuti abbandonati con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, oltre a promuovere il senso civico e ambientale per rendere la città più vivibile, decorosa e a misura di tutti – spiegano da Palazzo Levi - Ai partecipanti basterà essere muniti della mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall'Ente locale».

All’evento potranno partecipare esclusivamente coloro che sono iscritti all'Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune di Acqui Terme. La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici deve essere inviata a protocollo@comuneacqui.com, scaricando i moduli dal sito del Comune di Acqui Terme.