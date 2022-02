Domenica 13 tornano le bancarelle di 'Librando'

ACQUI TERME - Domenica 13 sotto i portici di corso Bagni, si terrà l’appuntamento “Librando”, il tradizionale mercatino di libri usati. Dalle ore 8.30 e per tutta la giornata, gli spazi del concentrico cittadino saranno puntinati da numerose bancarelle di privati e negozi, sulle quali gli amanti della lettura potranno trovare, a prezzi convenienti, libri di ogni sorta, da pubblicazioni di ricette tradizionali a ricercate edizioni vintage dei classici della letteratura internazionale.

Cresce, ad ogni edizione, l’interesse per la sezione dedicata ai ragazzi, libri, fumetti e graphic novel mentre attirano sempre un nugolo di collezionisti i banchi dedicati alle cartoline ed ai documenti d’epoca. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Commercio della Casa Comunale. Informazioni: 0144.770254