Hsl, ceduti due giocatori

TORTONA - L'estensione del mercato di riparazione porta in dono due operazioni in uscita nella rosa dell'Hsl Derthona: Alessandro Mutti e Luca Colantonio lasciano la squadra tortonese per accasarsi rispettivamente all'Ovadese e all'Imperia.

Alessandro Mutti (2000) saluta dopo un anno e mezzo nel corso del quale ha collezionato 20 presenze complessive, 12 in questa stagione con tre reti, una in campionato all'Imperia e due in Coppa Italia al Pdhae: per l'Ovadese, è l'innesto - in prestito - che può cambiare una stagione visto che i playoff sono ancora ampiamente alla portata e ci sono ancora sedici giornate da giocare sulle trenta complessive.

Luca Colantonio (1998) era arrivato nel mercato estivo dalla Sanremese: dieci presenze per lui in questo inizio di stagione senza reti. Torna in Liguria ceduto a titolo definitivo ai nerazzurri, entrando a far parte della rosa dell'Imperia ora allenata da Soda dopo l'esonero di Ascoli.