I sindacati hanno incontrato i lavoratori delle Terme

ACQUI TERME - Si è da poco concluso l'incontro (all'aperto) dei sindacati con i lavoratori di Terme di Acqui Spa.

La notizia della non riapertura del Grand Hotel e il prossimo licenziamento ha ovviamente lasciato sgomenti le maestranze. «Ci sono persone in serie difficoltà – ha allertato Maura Settimo di Uiltucs (nella foto in basso) – Per alcuni nuclei familiari la situazione è drammatica perché traggono sostentamento dal lavoro in questa azienda».

Lunedì 14 ci sarà un incontro pubblico con il Comune. I sindacati parteciperanno al Consiglio comunale straordinario indetto proprio per parlare di Terme. «Lo riteniamo un segnale positivo – continua – Con i lavorare abbiamo comunque concordato di chiedere l'apertura di un tavolo di crisi in Prefettura. Chiediamo che vengano coinvolti anche le segreterie confederali. La situazione coinvolge tutta la città».

In attesa dell'incontro e nella pendenza delle trattative i sindacati chiedono che vengano attivate le procedure per gli ammortizzatori sociali.