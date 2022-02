Il santo di oggi, giovedì 10 febbraio è Santa Scolastica, vergine e patrona delle monache benedettine.

La vita

Nacque a Norcia (Perugia) nel 480 ca. e morì a Montecassino (Frosinone) nel 547 ca.

Per il resto le notizie a disposizione sono davvero poche, tutte provenienti dal secondo libro dei Dialoghi di san Gregorio Magno che, raccontando della vita di San Benedetto, riferisce anche della sorella (forse gemella) Scolastica.

Aneddoti

Si consacra a Dio da giovanissima e segue il fratello prima a Subiaco nel monastero di Roccabotte e poi, verso il 529, a Cassino, dove fonda un monastero femminile. I due fratelli si incontrano una volta l'anno, fuori del monastero.

Nel loro ultimo incontro trascorsero la giornata intera pregando e lodando Dio ma l'ora si protrasse più del consueto. Scolastica a quel punto chiese al fratello di rimanere con lei quella notte. Benedetto rifiutò la richiesta in quanto la regola non lo consentiva. Allora Scolastica si mise a pregare: poco dopo scoppiò una tempesta tanto violenta da costringere Benedetto a rimanere. I due trascorsero la notte facendo discorsi di alta spiritualità e poi si salutarono. Tre giorni dopo Benedetto ebbe la visione di una colomba che vola in cielo: comprese così che la sorella era morta.

Morte

Benedetto fece seppellire la sorella in una tomba che aveva preparato per sé e dove cinque anni dopo verrà lui stesso seppellito. Gregorio Magno scrive: «Così neppure la morte poté separare i corpi dei due fratelli che, in spirito, furono sempre uniti in Dio». Le tracce dei loro corpi si sono perse per molti anni fino a quando ritornano alla luce dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale che non risparmiarono neppure il monastero di Montecassino.