Spid gratis? A Tortona si può

TORTONA - Il Comune ha attivato il servizio gratuito per ottenere lo Spid, il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti, con la propria identità digitale unica. Il Comune si è infatti accreditato presso Agid quale Rao (Registration Authority Officer), cioè soggetto incaricato della verifica dell’identità personale dei cittadini che intendano ottenere un account Spid: il servizio di riconoscimento è attivo gratuitamente presso la Biblioteca Civica di Tortona in via Ammiraglio Mirabello, 1.

Per poter accedere è necessario prenotare un appuntamento online tramite l'apposito servizio sul sito del Comune all'indirizzo https://www.comune.tortona.al.it/openweb/appuntamenti/appuntamenti.php?sezione=58&tipo=pubblico quindi recarsi allo sportello della Biblioteca il giorno dell'appuntamento con la carta d'identità e tessera sanitaria in corso di validità, indirizzo e-mail personale e il proprio numero di cellulare (che non siano già utilizzati per ottenere lo Spid di un'altra persona). Presso lo sportello, completata la procedura di identificazione, verrà fornita la prima parte del codice di attivazione: la seconda parte del codice e il pacchetto (file) di attivazione, utili al cittadino per ottenere autonomamente lo Spid operando dal proprio PC o smartphone, verranno inviate all’e-mail fornita direttamente dal sistema.