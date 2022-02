Tumore al seno, a Serravalle la prevenzione si fa in piazza

SERRAVALLE SCRIVIA — Comune di Serravalle Scrivia e McArthurGlen Outlet alleati contro il tumore al seno. Venerdì 18 febbraio in piazza Bosio si svolgerà infatti l’iniziativa Welfare Care, dedicata alle donne tra i 35 e i 49 anni. Dalle 9 alle 18 (con una pausa tra le 13 e le 14) cinquanta donne potranno effettuare un esame senologico gratuito completo (visita specialistica ed ecografia e, quando necessario, anche mammografia). La giornata vedrà la partecipazione della clinica mobile Welfare Care composta da due ambulatori, con la presenza di un radiologo senologo e di un assistente.

Quali sono i requisiti per partecipare? Avere età compresa tra i 35 e i 49 anni, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, abitare a Serravalle Scrivia e non essere già inserita nei protocolli screening del Servizio Sanitario Nazionale. La prenotazione può essere effettuata sul sito www.welfarecare.org.

Il progetto “Prevenzione Serena” messo a punto dalla Regione Piemonte finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle forme tumorali femminili prevede uno screening gratuito del tumore al seno per ogni donna tra i 50 e i 69 anni. «Con Welfare Care la prevenzione si amplia anche a quella fascia di donne che è esclusa dall’attività regionale ma che le statistiche rivelano essere il gruppo nel quale il tumore al seno è più diffuso e maggiormente aggressivo», dicono dal Comune.

Come sottolinea il vicesindaco Giulia Marchioni: «Attraverso questo progetto vogliamo offrire un servizio ai nostri cittadini, dando loro degli strumenti in più per prendersi cura della propria salute, sensibilizzandoli, allo stesso tempo, sull’importanza di fare prevenzione. In questo ambito, negli ultimi anni, sono stati fatti molti passi avanti anche grazie ai programmi approntati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma siamo ancora ben lontani dalla meta. L’adesione allo screening ecografico e mammografico, per esempio, è spesso disomogenea anche per la mancanza di un’adeguata informazione sui programmi disponibili e non c’è ancora una cultura generale della prevenzione dei tumori che pure è fondamentale per la cura degli stessi. Prevenire oggi, con diagnosi precoci, vuol dire evitare di curare domani o, comunque, poter intervenire con maggiore tempestività e possibilità di successo su eventuali malattie».

L’obiettivo di questa iniziativa, in senso ampio, è certamente quello di incentivare i cittadini a prendersi cura sempre di più della propria salute. Prosegue Giulia Marchioni: «Non è mai troppo presto per iniziare con i controlli di routine e mantenere uno stile di vita sano è fondamentale per tutti, compresi i più giovani. Di questi tempi, inoltre, è ancora più importante sensibilizzare le donne, incoraggiarle a fare controlli, effettuare la mammografia e gli altri esami di controllo. La pandemia di Covid ha senz’altro avuto un importante impatto sulla prevenzione allontanando molte donne dai consueti esami di screening. Vogliamo dare ai nostri cittadini, così, una rinnovata possibilità per fare del bene a sé stessi e siamo certi che tutti i serravallesi, sempre molto attenti a queste tematiche, accetteranno il nostro invito e parteciperanno diffondendo il messaggio della prevenzione».