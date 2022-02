Via Caniggia: vetrata rotta, i vandali rispondono così al pressing della Polizia

ALESSANDRIA - Un post su Facebook segnala altri atti vandalici in via Caniggia. E' accaduto ieri, giovedì 10 febbraio, dopo che la pattuglia della Polizia Municipale aveva lasciato la zona.

Così, qualcuno ha rotto la vetrata dello stabile al numero 9. Oggi pomeriggio - venerdì - gli operai erano al lavoro per cambiare il vetro.

Le forze dell'ordine pattugliano quel tratto di strada costantemente da alcuni giorni, ma, quando gli agenti se ne vanno i vandali rispondono.

"Sfidano i cittadini e le autorità - è pensiero comune dei residenti - Speriamo che anche la risposta delle forze di ordine sia tempestiva ed esemplare".

Ma i commercianti sono esausti.

"Sono sconfortata - spiega la dottoressa Alessandra Crova, che qualche mese fa ha aperto la parafarmacia proprio in quella via - Soprattutto nel constatare che siamo di fronte a una gioventù bruciata. E' impossibile spiegare ai ragazzi che frequentano questa strada cosa sia la decenza. Cosa significhi vivere in una comunità. Quest'estate si facevano la ceretta e si tagliavano i capelli sulla panchina qui davanti. Perché davanti alla fontana di Trevi non ci si può comportare così mentre in via Caniggia sì?

Questi ragazzi vanno educati. Ho provato a parlare con loro, ma le risposte sono impertinenti".