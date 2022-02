Contagi ancora in calo: in tutto l'Acquese circa 350

ACQUI TERME - Continua a calare il numero dei residenti positivi al Covid in tutti i comuni dell'Acquese. Sull'intero territorio i contagi sono scesi a circa 350. Ad Acqui Terme nel giro di pochi giorni le positività sono diminuite di una trentina di unità, passando dalle circa 200 di mercoledì 9 ai 170 registrati ieri sera dall'Unità di crisi. Per la prima volta dall'inizio dell'anno, inoltre, in tutti i Comuni si è scesi sotto la soglia dei 20 contagi.

Dopo Acqui, è Strevi il paese che al momento conta il maggior numero di positivi (17), poi troviamo Cassine a 16, Bistagno a 13, Rivalta Bormida e Visone a 12, Sezzadio a 11 e Melazzo a 10, poi Terzo a 9 e Spigno Monferrato a 8. In tutti gli altri comuni i residenti contagiati sono meno di 10.

Sale a cinque il numero dei paesi "Covid free", ovvero Castelletto d'Erro, Cavatore, Grognardo, Malvicino e Merana.

All'ospedale 'Monsignor Galliano', in base a quanto comunicato dall'Asl, alla giornata di ieri erano 17 i pazienti ricoverati positivi al test, 3 dei quali in cura nel reparto di terapia intensiva.