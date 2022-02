Per gli innamorati non solo antiquariato: domani anche il mercatino di 'Casale C'è'

CASALE - Domani, in concomitanza con il mercatino dell'Antiquariato, il centro storico di Casale sarà nuovamente teatro del mercatino allestito da 'Casale c'è', in collaborazione con Confcommercio.

Per l'intera giornata di domenica il centro cittadino si aprirà - con le sue attività commerciali - ai cittadini e, soprattutto, ai visitatori con un'offerta variegata di prodotti.

Grande ritorno per l'antiquariato degli innamorati Il mercatino sarà aperto dalle 8.30 alle 17, con oltre 300 espositori

«Il miglioramento delle condizioni dell'emergenza sanitaria, pur con tutte le cautele del caso - dice Costantino Mossano, presidente di Confcommercio Casale - è nuovamente occasione per dimostrare la vitalità, l'intraprendenza, la forza dei commercianti ed esercenti casalesi e della loro voglia di non mollare mai, nonostante le difficoltà e il caro bollette incombente. Per questo motivo, invitiamo tutti a venire a Casale Monferrato».