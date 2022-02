Presentazione Cuttica, Trussi escluso: "Non ne abbiamo dignità?"

ALESSANDRIA - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e persino la neonata lista civica Per Alessandria insieme sul palco a supporto del candidato sindaco del centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Ma i centristi? Il vicesindaco Franco Trussi, in rappresentanza dei consiglieri comunali di InsiemeAlCentro che sostengono l’attuale Giunta, è presente nella sala di CentoGrigio, ma non viene coinvolto.

“Sinceramente sono rimasto sorpreso - ammette - Potevo portare il mio, il nostro contributo ma non c’era neppure la sedia per sedersi… Forse non abbiamo ancora piena dignità per averne una, ma almeno una prima fila potevano darcela…”.

Quali sono state le motivazioni? “Qualcuno ha detto perché non avevamo un simbolo - risponde Trussi - Una spiegazione che onestamente lascia il tempo che trova, perché mi sembra che l’Udc sia un partito riconosciuto a livello nazionale. Ecco, posso dire a questo punto che vorremmo un po’ più di dignità politica e, a dirla tutta, la presentazione di oggi aveva un limite, ovvero quello di una minor rappresentanza rispetto all’attuale maggioranza di Palazzo Rosso perché spiccava l’assenza dell’assessore Barosini”.

Che guarda al centro esattamente come voi… “Nei numeri vedremo, sicuramente sì nella sostanza. Lo dico senza polemica, ma noi possiamo mandare un messaggio importante a tutti quegli elettori che magari non si riconoscono in altre realtà. Ma se non ci fanno parlare qualcuno avrà i suoi buoni motivi…”.