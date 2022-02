Reazione Bertram,Trento travolta

CASALE MONFERRATO - Bertram si prende lo spareggio tra "scontente" e che dopo due ko amari spazza via Trento, lasciata a 50 punti (76-50).

Una prestazione molto convincente e arrivata in emergenza (out Macura e Tavernelli). Cannon e Mascolo protagonisti. Ora il campionato si ferma, ma giovedì la squadra di Ramondino gioca la final eight di Coppa Italia.

La partita

Quintetto inedito per Marco Ramondino (che deve rinunciare a Tavernelli e Macura) e lancia Severini. Equilibrio nella prima parte con Trento che prova a fare la voce grossa a rimbalzo e Tortona che costruisce e sperimenta la rotazione accorciata e zona. Nel finale zampata bianconera: 8-0 da 14-14 a 22-14 (Mascolo e Filloy). Ottimo impatto di Cannon.

Sulla spinta dell’inerzia Tortona tenta la fuga fino al +14 (35-21) del 16’. Trento in difficoltà con coach Molin che rischia il tecnico per proteste. Dopo il +15 (38-23) nel finale un paio di errori dei Leoni confezionano il 38-25 dell’intervallo lungo.

Trento esce meglio dagli spogliatoi e con 6-0 dimezza subito il gap (38-31). Gli ospiti hanno un’altra energia e si avvicinano minacciosi fino al -5 (39-34). Tortona, che ha problemi falli nei lunghi, soffre ma nella seconda parte della frazione riparte con grande efficacia (Mascolo-Sanders-Cannon) e chiude al 30’ sul nuovo massimo vantaggio +19 (59-40).

Il coperchio è tolto e la Bertram può veleggiare e divertirsi. +23 a metà ultimo periodo (65-42). Trento alza bandiera bianca e Tortona ne approfitta per mandare cinque giocatori in doppia cifra. Ramondino regala l’esordio in serie A al giovanissimo Ognjen Miljhovic, classe 2004. Finisce 76-50.



Le voci

La soddisfazione del vice allenatore della Bertram Massimo Galli. “Ragazzi sono stati commoventi. Avevamo chiesto una solidità difensiva alla squadra e nonostante le difficoltà di organico abbiamo giocato una partita molto solida. Una prestazione che ci dà grande fiducia per il futuro”.

Affranto il tecnico di Trento Lele Molin: “Complimenti a Tortona che, in emergenza, ha fatto una grande partita e una grande difesa. Noi non abbiamo avuto l’energia e la forza mentale per reagire a quello che stava accadendo dentro il campo. E’ stata la nostra peggiore prestazione stagionale”.

I numeri

Finale: 76-50

Parziali: 22-14, 38-25, 59-40.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Severini, Daum, Cain. Trento con Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline, Williams.

Punti: Filloy e Mascolo 15 (Tortona); Williams 16 (Trento).

Rimbalzi: Cannon 11 (Tortona); Williams 13 (Trento).

Assist: Sanders 5 (Tortona); Reynolds 3 (Trento).

Mvp: Cannon (Tortona)