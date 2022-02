Addio a Mauro Coppo. Musicista, scrisse per Celentano e Buscaglione

CASALE - Nella notte appena trascorsa è morto all'Hospice di Casale Monferrato a 85 anni Mauro Coppo, era musicista e autore di testi di brani molto noti nel primo dopoguerra, negli anni cinquanta e sessanta.

Dagli anni 70 si era trasferito a Borgo San Martino, paese della moglie Irma, mancata da molti anni.

Per il 'Molleggiato' Adriano Celentano scrisse "Che dritta!" ma firmò canzoni anche per Fred Buscaglione, come "Il duro".