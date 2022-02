Aperte le iscrizioni per l'edizione 2022 del contest 'Voci di Notte'

CASALE - È la bellezza il tema a cui sarà dedicata l’edizione 2022 dell’iniziativa ‘Voci di Notte’, progetto letterario e artistico organizzato dall’Associazione Echorama. Una scelta necessaria per onorare il 50° anniversario della ratifica della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972.

Per sviluppare il tema i partecipanti potranno spaziare in tre discipline diverse: letteratura, dividendosi tra chi lo farà tramite racconto e chi con una poesia, mail art e video making. Per il contest letterario sarà obbligatorio inviare una sola opera per partecipante e si potrà scrivere in italiano o in dialetto piemontese. Sono due invece i lavori accettati se si concorre nella categoria di mail art; mentre sempre solo uno sarà il progetto che i partecipanti potranno presentare nel video contest.

Tutti possono partecipare. L’unico limite sarà la consegna del materiale entro e non oltre venerdì 17 giugno 2022. La premiazione del concorso avverrà sabato 27 agosto 2022, dopo la decisione delle giurie convocate. Tutte le informazioni su come partecipare, i bandi e i regolamenti completi e le schede d’iscrizione sono disponibili nel sito dedicato www.vocidinotte.it e nel blog bellezzamailart.wordpress.com per il progetto di mail art.