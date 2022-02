Brescia - Alessandria: i protagonisti

ALESSANDRIA - I tifosi stanno già salendo sui pullman che, alle 12, si metteranno in viaggio per Brescia.

Le due squadre lasceranno le sedi dei ritiri intorno alle 13.30.

Longo ha aggiunto due giovani della Primavera2, Pellegrini e Filipi, nella lista dei 23 convocati, un centrocampista e un attaccante. A destra, dove manca Pierozzi, Mustacchio favorito dall'inizio e Mattiello come soluzione a gara in corso. In attacco Marconi verso la conferma. Il ruolo di Chiarello può essere di Milanese, con Fabbrini alternativa.

Brescia - Alessandria, farà 'caldo' al Rigamonti Longo lo ha ribadito ai suoi giocatori. Al 'Rigamonti' 350 tifosi. I dubbi di Inzaghi

Inzaghi, che torna al 4-3-1-2, deve decidere tra Bertagnoli e Leris (a segno all'andata) nel centrocampo a sinistra, tra Jagiello e Tramoni dietro le due punte, e tra Ayé e Bajic per far coppia in avanti con Moreo. Assenti gli squalificati Adorni e Proia.

Dirige Daniele Paterna della sezione di Teramo, assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Robert Avalos di Legnano, quarto ufficiale Roberto Lovison di Padova. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, assistente Var Marcello Rossi di Biella.

Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Va de Looi, Bertagnoli; Joronen; Moreo, Ayé. All.: Inzaghi

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Gori, Lunetta; Palombi, Marconi, Milanese. All.: Longo