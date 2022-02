Il 13 febbraio è la Giornata mondiale della radio

Si celebra oggi, 13 febbraio, la Giornata mondiale della radio (World Radio Day).

Istituita nel 2011 dagli Stati membri dell'UNESCO e adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 come Giornata Internazionale, la radio rappresenta un potente mezzo per celebrare l'umanità in tutta la sua diversità e costituisce una piattaforma per il discorso democratico.

A livello globale, la radio resta il mezzo più diffuso. La sua capacità unica di raggiungere un pubblico così ampio sta a significare che può plasmare l'esperienza della diversità di una società, fungere da arena in cui tutte le voci possono esprimersi, essere rappresentate e ascoltate. Le stazioni radiofoniche dovrebbero servire comunità diverse, offrendo un'ampia varietà di programmi, punti di vista e contenuti e riflettere la diversità del pubblico nelle loro organizzazioni e operazioni.

La radio continua ad essere uno dei media più affidabili e utilizzati al mondo, secondo diversi rapporti internazionali. Il tema dell'edizione 2022 della Giornata Mondiale della Radio è dunque dedicato a "Radio and Trust".

Guarda l'evento in streaming