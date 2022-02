Il Santo di oggi, 13 febbraio: Sante Fosca e Maura

Martiri

Sono ricordate sempre insieme. Fosca (di Ravenna), figlia di pagani, si convertì al cristianesimo da giovinetta, accompagnata e imitata dalla sua nutrice Maura.

Scampate miracolosamente a un primo tentativo di arresto, si consegnarono poi spontaneamente all’autorità, per affermare fermamente la loro fede. Le donne furono torturate e uccise (in alcune versioni decapitate, in altre trafitte al ventre). Era il 251 circa.

La tradizione sostiene che le spoglie delle martiri giunsero nell’isola veneta di Torcello ad opera di un pio marinaio