Inseguimento da brividi su strada, poi scappa a piedi: acciuffato nei campi

SAN MICHELE - Per gli automobilisti in transito erano due auto che percorrevano a folle velocità la Sp 31, una dietro l'altra nel tratto dopo il carcere, in direzione Castelletto Monferrato.

E' solo quando una delle due si è fermata, e l'automobilista è sceso di corsa scappando per i campi, che si è materializzato ciò che stava accadendo. Era in atto un inseguimento. Dalla seconda vettura, un'auto civetta della Polizia, sono scesi due poliziotti. Uno di loro si è lanciato all'inseguimento.

"E' avvenuto tutto molto velocemente - ci racconta un testimone oculare - le auto percorrevano la strada in velocità, ma subito non ho capito cosa stesse succedendo. Sembrava ciò che capita spesso, automobilisti che vanno troppo veloce. Invece - continua - lungo il rettilineo una delle auto si è improvvisamente fermata lungo la carreggiata, e chi la stava guidando è scappato per i campi. Dall'altra sono scesi due poliziotti in divisa, uno di loro ha rincorso in fuggitivo, il collega è rimasto in strada".

Altre auto hanno rallentato la loro corsa, fino a quando la situazione - che inizialmente ha destato preoccupazione e tensione - è tornata normale.

Quello che siamo riusciti a sapere, è che l'automobilista ha forzato un posto di controllo della Polizia incurante dell'alt intimatogli. A quel punto sarebbe stato diramato l'allarme e l'auto è stata intercettata dopo il carcere.

L'automobilista è stata riacciuffato. Ma perché stava scappando? Sembra che l'uomo non avesse rinnovato l'assicurazione della macchina.