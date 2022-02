Ovadese, troppe le occasioni per far gol sprecate

OVADA - Una buona prova, un risultato deludente. L'estrema sintesi inquadra lo stato d'animo al termine di Asca - Ovadese. La formazione ospite ha comunque dato la sensazione di essere in buono stato di salute in quello che può essere considerato il primo reale test dalla ripresa (Il Cit Turin battuto al Geirino otto giorni fa ha subito sette reti in casa dal San Giacomo Chieri).

Idee diverse

La formazione scelta per questa nuova fase ha rivisto Sassari arretrato nel ruolo di interno a centrocampo. Anania ha iniziato nel ruolo di perno davanti alla difesa. In avanti Rignanese, Mazzotta e Mutti reduce da due allenamenti con la sua nuova squadra. Tutto è durato poco a causa della distorsione alla caviglia subita dallo stesso Mutti. "Un brutto infortunio - ha commentato a fine gara mister Stefano Raimondi - Dovremo valutare bene domani sera ma domenica sicuramente non ci sarà (con la Santostefanese ndr)". Con la necessità di fare una sostituzione l'allenatore ha optato per un assetto più coperto con Pellegrino a posizionarsi nel ruolo di Anania e quest'ultimo leggermente più avanzato "liberando" il talento di Sassari. Indicazioni positive che però Raimondi accoglie con l'amaro in bocca. "Abbiamo avuto quattro nitide occasioni da gol - la sua analisi - E avremmo dovuto fare meglio per le qualità che abbiamo. Peccato, potevamo tornare a casa con una vittoria. Ora la classifica torna a farsi complicata".

Scenario generale

L'Ovadese chiude la sua prima parte con 21 punti in quindici partite. Un bottino risicato che la colloca a rischio playout e in coda al treno delle dieci formazioni ora racchiuse in sette punti dopo la vittoria del San Giacomo peraltro scontata. Domenica la sfida sul campo di una Santostefanese che è ripartita col piede giusto rifilando tre reti al Pozzomaina. Oltre a Mutti mancherà anche lo squalificato Mazzon. Raimondi dovrà modificare qualcosa per assicurare la presenza dei giovani in campo.