Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Si torna in campo, finalmente, a pieno regime. Segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia estremamente interessante e ricco di spunti.

In serie D, dopo il pareggio di Hsl Derthona nell'anticipo di Borgosesia, è il momento del Casale: la formazione di Giacomo Modica riceve la Sanremese e la parola d'ordine è archiviare lo stop subito a Imperia nel turno infrasettimanale.

Eccellenza: Castellazzo tra le mura amiche contro il Vanchiglia per ottenere punti pesanti in chiave salvezza, mentre l'Acqui attende il Pinerolo e mette la vetta nel mirino. Torna Camussi tra i titolari.

In Promozione il clou è Asca-Ovadese, ma ci sono anche altri due derby in calendario e la Luese Cristo viaggia in direzione Mirafiori. Prima Categoria con il Felizzano che fa prove di fuga, in Seconda invece si rinnova il duello a distanza tra Frugarolo e Atletico Acqui, ora appaiate al comando. Torna anche la Terza Categoria: Vignolese nella tana del Garbagna.