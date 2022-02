Un cuore e una panchina: postazioni romantiche per San Valentino

NOVI LIGURE — Alla vigilia di San Valentino i comuni del Distretto del Novese lanciano una fantasiosa iniziativa per trasformarsi nel territorio più romantico d’Italia. Alcune panchine saranno addobbate con cuori di ogni foggia e dimensione e ogni centro che ospiterà una “postazione romantica” deciderà come personalizzare il proprio selfie corner a disposizione di chiunque voglia festeggiare la ricorrenza in modo autentico, con una passeggiata, una foto, del tempo da trascorre insieme.

Sono già 17 (o per gli scaramantici 16+1) le postazioni confermate: Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Capriata d’Orba, Carrosio, Cassano Spinola, Fresonara, Grondona, Lerma, Montaldeo, Mornese, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Serravalle Scrivia, Tassarolo, Villalvernia e Voltaggio, fanno sapere dal Distretto del Novese.

San Valentino, arrivano i selfie corner Allestiti in 17 comuni del novese, permetteranno agli innamorati di scattare foto ricordo imperdibili

Selfie corner: la mappa sull'app

Da oggi saranno svelate sul sito del Distretto del Novese (www.distrettonovese.it) e sulla app Visit Distretto del Novese le coordinate per trovare i romantici selfie corner che resteranno a disposizione fino a fine mese. L’invito è a scattare una foto e condividerla sui social, taggando il Distretto del Novese e usando gli hashtag #visitDn #ilterritorioromantico e il nome del Comune per celebrare un febbraio ancora più romantico, e poi per scoprire a inizio marzo quale sarà il selfie corner più romantico di tutto il Distretto del Novese.

Arquata, l'arte diventa amore

Ad Arquata Scrivia ad esempio i selfie corner saranno ben cinque: piazza Bertelli, piazza Caduti, piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto (Lea) e via Interiore (Casa Gotica). Il vicesindaco Nicoletta Cucinella ha voluto coinvolgere anche gli allievi della scuola media, grazie alla disponibilità dell’Istituto comprensivo e in particolare della docente di Arte. L’obiettivo è stimolare la loro creatività, partendo da opere di grandi maestri dell’arte che hanno come soggetto varie forme di amore. La preparazione degli elaborati dei ragazzi proseguirà fino a fine mese e si concluderà con una mostra finale. «Partendo da questa manifestazione, stiamo sviluppando ulteriori progetti per promuovere l’amore verso il territorio, verso la natura e gli animali in collaborazione con l’assessore all’Ambiente Micaela Benvenuto», spiega Cucinella.

Baci di dama, la dolcezza non guasta

Con i vari selfie corner allestiti nei Comuni del novese sarà possibile scoprire gli angoli più caratteristici del territorio, aiutati dalla app messa a punto dal Distretto del Novese che racconta tutti i luoghi di cultura, arte, belvedere abbinati alle eccellenze enogastronomiche. Da ricordare che il Distretto del Novese è la terra del dolce dove non c’è pasticceria che non proponga i rinomati baci di dama, il dolce più romantico che ci sia!