Un 'San Valentino' speciale

TORTONA - In occasione della festa di San Valentino, a partire da venerdì 11 fino a lunedì 14 febbraio, l’Associazione Ristoratori Tortona e Colli ha lanciato un'iniziativa solidale: oltre ad un piatto a tema di colore rosso, all’interno dei ristoranti sarà possibile lasciare una donazione per la Croce Rossa di Tortona.

“Sappiamo tutti che il periodo che stiamo vivendo non è stato dei più facili - racconta Anna Ghisolfi, presidente dell’Associazione dalla nascita nel 2019 - questo è un modo per sostenere il nostro territorio ed una causa importante”. Il calendario 2022 dell’Associazione Ristoratori Tortona e Colli prevede diverse attività a sfondo benefico, tutte mirate a cause locali.

L'elenco dei ristoranti aderenti comprende:

– Anna Ghisolfi, via Giulia 2, Tortona

– Corona, via Vittorio Emanuele II 14, San Sebastiano Curone

– Foresteria La Merlina, Loc. Cà Bellaria 1, Dernice

– L’Erica di Roberto, Piazza Roma 11 San Sebastiano

– La Baita, frazione Salogni 12, Fabbrica Curone

– La Corte, via Zenone 7, Tortona

– La Genzianella, frazione Selvapiana 7, Fabbrica Curone

– La Rava E La Fava, via Marconi 1, Sarezzano

– Le Vinaie Enoteca, Piazza IV Novembre, Monleale

– Ristorante Belvedere, via Dusio 5, Gremiasco

– Ristorante Da Giuseppe, via IV Novembre 7, Montemarzino

– Vineria Derthona, via Lorenzo Perosi 15, Tortona