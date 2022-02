Reazione Bertram. Trento travolta

CASALE MONFERRATO - La Bertram Derthona si riscatta e travolge in casa la Dolomiti Trento (76-50). Il vice allenatore della Massimo Galli: “Ragazzi sono stati commoventi. Avevamo chiesto loro una prova di solidità difensiva e nonostante le difficoltà di organico abbiamo giocato una partita molto solida che ci dà grande fiducia per il futuro”.

Affranto il tecnico di Trento Lele Molin: “Tortona, in emergenza, ha fatto una grande partita e una grande difesa. Noi non abbiamo avuto l’energia e la forza mentale per reagire. È stata la nostra peggiore prestazione stagionale”.