'Cardiologie aperte': tornano le consulenze gratuite sulle malattie del cuore

CASALE - San Valentino: una giornata dedicata ai sentimenti, all'amore e al cuore. Proprio per questo è da oggi che la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani Anmco ha deciso di lanciare la nuova iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare 'per il Tuo cuore 2022'.

Fino al 20 febbraio, per una settimana, verrà attivato il numero verde 800 05 22 33. I cittadini potranno chiamare gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno oltre 660 Cardiologi.

La campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #ascoltiamoiltuocuore e #cardiologieaperte. Per conoscere tutte le attività della Fondazione e l’elenco delle cardiologie aderenti è possibile consultare il sito www.periltuocuore.it