Covid, contagi giù. Da oggi terza dose con accesso diretto

NOVI LIGURE — Novi Ligure è sempre la città della provincia con il maggior numero di casi di coronavirus dopo Alessandria, ma la diminuzione dei positivi è costante e anche abbastanza rapida. Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello di ieri sera, sono 338 i residenti contagiati dal Covid, oltre duecento in meno rispetto a una settimana prima, quando erano 550. All’ospedale San Giacomo 16 posti letto sono occupati da malati di coronavirus: 1 è in terapia semintesiva, 14 in media intensità e 1 è in attesa di test.

Nei dintorni, solo Arquata Scrivia è ancora oltre i cento contagiati: 113 per la precisione, con un calo di 69 unità rispetto a sette giorni fa. Seguono Gavi (70, –21 in una settimana), Serravalle Scrivia (60, –43), Pozzolo Formigaro (57, –16), Vignole Borbera (31, –14), Borghetto Borbera (30, –10), Pasturana (26, –3), Basaluzzo (25, –4), Cassano Spinola (31, –14) e Stazzano (19, –16). Tutti gli altri Comuni sono al di sotto dei 20 positivi.

Vaccini: accesso diretto

Da oggi tutte le persone che avranno maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose nel caso di chi ha ricevuto J&J), potranno recarsi in uno degli hub vaccinali per ricevere la terza dose con accesso diretto. L’accesso diretto sarà possibile sia per chi non ha ancora la data di convocazione, a condizione che abbia già maturato il periodo necessario, sia per chi ha già un appuntamento e desidera anticiparlo. La Regione Piemonte in ogni caso manderà a tutti un sms di convocazione con una proposta di data. Chi non si presenterà riceverà un nuovo sms di promemoria con convocazione un mese prima della scadenza del proprio green pass.

Hub vaccinale: giorni di apertura

L’hub allestito al centro fieristico Dolci Terre di Novi Ligure sarà aperto nei seguenti giorni: 15, 16, 18, 23 e 25 febbraio. L’accesso diretto è consentito dalle 9.00 alle 12.00.