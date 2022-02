Getta rifiuti lungo la strada, multato grazie alle telecamere

PASTURANA — Dovrà pagare 600 euro di multa e ripulire l’area la persona che mercoledì della settimana scorsa ha abbandonato alcuni sacchi di rifiuti sul ciglio della strada, in regione Montebello a Pasturana. Il trasgressore è stato immortalato dalle telecamere installate dall’amministrazione comunale e l’ispettore di Gestione Ambiente Aldo Russo è risalito alla sua identità. Ora dovrà pagare una sanzione di 600 euro e dovrà intervenire, entro 10 giorni, con un’adeguata pulizia dell’area diventata una piccola discarica a cielo aperto.

Da Gestione Ambiente ricordano che «non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi, accanto ai contenitori rimasti stradali, perché i nostri centri di raccolta sono gratuiti, così come è gratuito il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti». Inoltre, «la tassa rifiuti si paga comunque, e così non si fa altro che aumentare la Tari a discapito di tutti i cittadini».