Si toglie la vita a 44 anni: era dipendente del Grand Hotel Terme

INCISA SCAPACCINO - Aveva 44 anni Angelo Formica (nella foto), e abitava a Incisa Scapaccino. Ieri mattina, sopraffatto dal mal di vivere si è tolto la vita - impiccandosi - nella sua abitazione.

A trovare il corpo è stato un corriere di Amazon che doveva consegnargli un pacco. Visto che Formica non rispondeva, ha chiesto ad un vicino che gli ha indicato dove avrebbe potuto trovarlo. Così, quando l'uomo si è avvicinato al magazzino - una stanza al piano terra di una casa di ringhiera - e ha aperto la porta, si è trovato di fronte alla tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Canelli che ora stanno ricostruendo la vita del 44enne, dai drammi che lo hanno colpito durante questi ultimi anni, compresa la morte di familiari a cui era molto legato, alla separazione e all'instabilità lavorativa. Angelo Formica non ha lasciato biglietti, e non ha inviato messaggi ad amici che possano in qualche modo ricondurre al perché si è tolto la vita.

Morte Angelo Formica,

la nota dei sindacati “Lavorava al Grand Hotel Terme”. Sarebbero intervenuti i Carabinieri di Canelli

Si possono fare ipotesi, cause presumibili che potrebbero anche condurre a problemi economici. In questo momento, infatti, la sua professione era in stallo.

Ed è proprio la sua attività lavorativa che riconduce ai problemi del Grand Hotel Terme: la proprietà nei giorni scorsi ha annunciato a sorpresa la chiusura della struttura, con il conseguente licenziamento di circa 30 dipendenti.

Oggi, nel primo pomeriggio, i sindacati hanno diramato un comunicato con cui esprimono vicinanza alla famiglia del 44enne.

"Angelo Formica - scrive la UILTuCS di Alessandria - era impiegato da anni al Grand Hotel Terme. Da tempo conosciamo da vicino i dipendenti impiegati nella struttura e dopo anni si è instaurato con tutti loro un rapporto oltre che di lavoro anche di amicizia".