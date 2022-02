Teatro Alessandrino, rinviato lo spettacolo di Juri Ferrini

ALESSANDRIA - Lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate" previsto per giovedì 17 febbraio Al Teatro Alessandrino non andrà in scena per presenza di positività al Covid-19 all’interno della compagnia. Lo spettacolo sarà recuperato mercoledì 6 aprile. Restano al momento confermati gli altri spettacoli previsti in stagione.