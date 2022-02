Vergine e martire

Nicomedia (Turchia), 285 ca. - Nicomedia, 305 ca.

La vita

Di famiglia pagana e unica in famiglia ad abbracciare la fede in Dio. A 9 anni viene promessa in sposa al prefetto della città, un pagano di nome Eulogio. Al compimento dei 18 anni, nel giorno delle nozze, Giuliana dice che sposerà Eulogio solo se esso si convertirà al cristianesimo. Durante le persecuzioni dell'imperatore Massimiano, il padre e il promesso sposo, fanno imprigionare Giuliana nella speranza che quest'ultima abbandoni la fede verso il cristianesimo. Viene torturata, appesa per i capelli e sospesa sopra il fuoco e infine decapitata. Le sue reliquie sono conservate a Napoli dal 1207.