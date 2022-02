Mancano contributi e ritenute, Reggina nei guai?

REGGIO CALABRIA - La classifica della serie Bkt potrebbe cambiare ancora e non (solo) per effetto dei risultati del campo.

La Reggina non sarebbe riuscita ad assolvere, nei termini previsti, a tutti gli impegni economici. Oggi, 16 febbraio, è la data ultima per gli stipendi e i contributi e la società di Reggio Calabria avrebbe rispettato solo il primo onere, ma non il secondo. E, quindi, sarebbe a rischio penalizzazione (di punti). E' quanto riporta il sito itasportpress.it.

Mancherebbero contributi previdenziali (Inps) e ritenute (Irpef) relativi, quasi interamente, alla stagione 2020 - 2021. Ci sono anche aperti ricorsi al collegio arbitrale per la mancata osservanza degli impegni relativi agli incentivi all'esodo. In questo momento il club non ha il presidente operativo, ricoverato in gravi condizioni, e anche su questo i legali faranno leva. Da valutare se, e quando, la Procura federale deciderà il deferimento, però la Reggina sarebbe il solo club, tra A e B, a non aver rispettato l'unica scadenza federale di questa stagione.