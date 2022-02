Mensa scolastica: nessuna criticità nel nuovo report

ALESSANDRIA - Nuovo report sulle mense scolastiche da parte del Comune di Alessandria, che evidenzia come il rientro dalle vacanze natalizie sia stato caratterizzato da un’ulteriore ondata di casi positivi al Covid-19 e da nuove misure di prevenzione al contagio che hanno causato un forte calo di presenze, accompagnato da una difficile programmazione dell’attività per l’incertezza dei numeri degli alunni.

Ritardi

Nel mese di gennaio 2022 non si sono registrati ritardi e non sono pervenute all’ufficio comunicazioni inerenti.

Scuole: in provincia 161 focolai

e 285 quarantene Nella fascia 12-19 anni oltre 262mila gli aderenti alla campagna vaccinale

Quantitativi

In base alla quantità del numero dei pasti forniti, non si sono registrate criticità circa porzioni mancanti o grammature insufficienti. Laddove le derrate alimentari, per problemi contingenti legati soprattutto alle forniture, si sono rivelate insufficienti per la tipologia di piatto da somministrare, l’azienda ha corretto prontamente il pasto con un piatto sostitutivo, in modo da garantire il rispetto delle grammature e delle porzioni (es. frutta, contorni e pietanze) per tutti gli alunni.

Mensa scolastica, il report del Comune Secondo l'amministrazione, a dicembre due ritardi su mille consegne e pochi disguidi

Diete speciali

Nessuna segnalazione di rilievo in merito all’applicazione delle diete sanitarie speciali.

Chiusure e sospensioni

A causa delle ripetute sospensioni delle attività didattiche in presenza e delle assenze del personale aziendale coinvolto da misure di contenimento da contagio da Covid-19, anche il servizio di refezione scolastica è stato sospeso e/o riorganizzato, con conseguente necessità di riprogrammazione nelle forniture delle derrate alimentari, del personale e dei refettori.

Ecco le scuole coinvolte da ripetuti provvedimenti sanitari e per le quali l’organizzazione del servizio si è rivelata maggiormente complessa: Primaria “Ferrero”, Primaria “A. Morbelli 2", Primaria “Caduti per la Libertà”, Primaria “Villaggio Europa”, Infanzia “Lama”, “Galileo Galilei”, Primaria “Galilei” - distaccamento “San Carlo”, Primaria “Zanzi”, Infanzia “Sabin”, Infanzia “PensoGioco”, Primaria “Carducci”, Infanzia “Rodari”, Infanzia “Novelli” di Castelceriolo, Infanzia “La Girandola” di Spinetta Marengo, Primaria “Bovio”, Infanzia “Gobetti-Bovio”, Infanzia “Mary Poppins”, Primaria “V. Da Feltre” di Valmadonna, Primaria “Morando”, Infanzia “San Michele” e Infanzia Comunale “Il Girotondo”.

Nonostante la situazione critica, soprattutto per l’elevato numero di assenze del personale in organico, i disagi al regolare svolgimento del servizio di refezione scolastica sono stati contenuti e le azioni correttive sono state gestite in tempo reale.

Variazioni di menù

Per evitare di sprecare alimenti che, essendo già stati acquistati in base alle presenze previste, non sono stati somministrati a causa dei cali importanti e delle ripetute chiusure di istituti scolastici e/o sezioni per ragioni sanitarie, sono state necessarie alcune variazioni di menù, sempre mantenendo invariato il corretto equilibrio nutrizionale dei menù proposti:

lunedì 10 gennaio : sostituzione di tutto il menù per l’apertura del nuovo anno solare

: sostituzione di tutto il menù per l’apertura del nuovo anno solare venerdì 14 gennaio : sostituzione della seconda portata e della merenda per cause contingenti alle forniture del centro cottura

: sostituzione della seconda portata e della merenda per cause contingenti alle forniture del centro cottura lunedì 17 gennaio : sostituzione del contorno per cause contingenti alle forniture del centro cottura

: sostituzione del contorno per cause contingenti alle forniture del centro cottura martedì 18 gennaio : sostituzione del pane

: sostituzione del pane inversione di menù : limitatamente alla seconda portata per cause organizzative (di martedì 26 gennaio con il 2 febbraio)

: limitatamente alla seconda portata per cause organizzative (di martedì 26 gennaio con il 2 febbraio) lunedì 31 gennaio: sostituzione della seconda portata e del dessert per cause organizzative e di fornitura

Qualità

Sono stati eseguiti nel mese di gennaio 11 sopralluoghi da parte del personale ispettivo con documentazione disponibile agli atti. Nell’ambito di questi controlli istituzionali, non sono state riscontrate difformità gravi o rilevanti e comunque non afferenti alla scarsa qualità dei pasti.

Sono stati monitorati anche i seguenti refettori scolastici: Infanzia e Primaria “Galileo Galilei”, Infanzia “Rodari” e Primaria “Villaggio Europa”, Infanzia “Mariotti” e Primaria “Carducci”, Infanzia “Giardino dei Colori”, Infanzia “Peter Pan” e “Primaria Rattazzi”, Infanzia “Aquilone” e Primaria “De Amicis”, Infanzia “Mary Poppins” e Primaria “Morando”, senza riscontrare problemi relativi alla difformità dei locali.