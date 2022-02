Acqui-Genova, vertice per ottenere il doppio binario

ACQUI TERME - Cercano il sostegno di Marco Bucci, primo cittadino di Genova, pendolari e sindaci dei comuni che gravitano sull'Acqui-Genova nella battaglia per l'ottenimento del doppio binario sulla tratta. La questione si è aperta con l'annuncio di uno stanziamento da 87 milioni di euro per il potenziamento della linea.

Le prime indicazioni fornite da Rfi sulle azioni da intraprendere prevedono la rimozione della frana di Mele, un piano di ammodernamento delle stazioni tra basso Piemonte e Liguria ma non si fa cenno a un potenziamento reale. Se ne parlerà oggi in un incontro già programmato e richiesto con urgenza dai sindaci della Valle Stura. Il coinvolgimento della realtà metropolitana è ritenuto requisito fondamentale per farsi sentire con una voce più alta.