La Bertram domina Trieste. E' semifinale

PESARO - Dominante Bertram. La squadra di coach Marco Ramondino spegne Trieste (94-82) nel primo impegno di Coppa Italia e vola in semifinale (sabato contro la vincente di Virtus Bologna- Brindisi). Un successo pieno e meritato per i bianconeri (senza Wright e Tavernelli) che dopo un primo tempo equilibrato hanno messo la quarta e lasciato sul posto l'Allianz dell'ex Grazulis. In una splendida prova collettiva spiccano i "brothers" Macura (23 punti e 4 rimbalzi) e Daum (22 punti).