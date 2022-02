Poste, ecco le cargo e-bike

ALESSANDRIA - Novità per Poste Italiane: da oggi, ad Alessandria, l'azienda viaggia infatti in maniera ancora più green per le consegne di corrispondenza e pacchi. Sono infatti arrivate le cargo e-bike: biciclette a pedalata assistita a due ruote munite di mini-container per il trasporto delle merci che, oltre ad avere accesso illimitato in tutte le zone a traffico limitato comprese le aree pedonali, sono mezzi ad emissioni zero con un basso Lca (Life Cycle Assessment), il cui utilizzo riduce la congestione del traffico urbano riducendo quindi le emissioni di anidride carbonica.

Le e-cargo bike lavorano tutto l’anno con qualsiasi condizione atmosferica, pesano 34 chilogrammi e consentono una portata massima di circa 180 chilogrammi con un’autonomia di 100 chilometri. «Offrono numerosi i vantaggi - spiegano dalle Poste - come la capacità e facilità di carico, la possibilità di utilizzare delle borse laterali, l’autonomia adeguata e la pedalata assistita fluida. La nostra nuova collaborazione con l’azienda Mobee Rent per le consegne delle cargo e-bike ad Alessandria è un ulteriore passo nel processo di trasformazione del parco mezzi sempre più ecologico ed è coerente, con l’impegno dell’azienda per la riduzione delle emissioni di Co2.