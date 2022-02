Scuola Media 'Dante Alighieri': in dono dall'Anas nuove tastiere musicali

CASALE - Nei giorni scorsi, nella scuola media ‘Dante Alighieri’ di Casale si è svolta la cerimonia di consegna delle tastiere donate dalla sezione casalese dell’Associazione Nazionale Assistenza Sociale (Anas), presieduta da Elisabetta Costanzo, per un progetto finalizzato alla sensibilizzazione e alla diffusione della musica negli aspettici didattici, educativi, formativi e culturali.

Presenti all’evento la vice preside Daniela Catenacci, il docente di Educazione Musicale Andrea Sposato Cosimo, gli studenti del terzo anno - destinatari del progetto - e i rappresentanti dell’Anas casalese Silvio Coppo, Monica Quirino e Massimo Ronco, che hanno rivolto uno speciale ringraziamento a Sally Frigeri.

Così, studenti e docenti hanno avuto modo di confrontarsi per gettare le basi utili alla realizzazione di un laboratorio musicale, coordinato dal professor Sposato Cosimo, volto ad avvicinare le nuove generazioni verso la conoscenza e l’apprendimento della musica «Che ci insegna - come ricordato dai promotori dell’iniziativa - ad ascoltare e ad ascoltarci, perché la musica è fatta di energia e vibrazioni. Ascoltando ed ascoltandoci facciamo attenzione ai nostri bisogni, affrontando le difficoltà, eliminando le paure ed ottenendo fiducia in noi stessi».