Ariston: salta un altro spettacolo, si riprogramma il cartellone 2022

ACQUI TERME - Rinviato anche lo spettacolo ‘Coppia aperta quasi spalancata’ previsto lunedì prossimo. E’ il secondo appuntamento che ‘salta’ e quindi la società Dianorama ha deciso di riprogrammare il Cartellone teatrale.

Si riparte il 15 marzo

«Ripartirà martedì 15 marzo con "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti" con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, popolare lavoro a firma di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield che è stato replicato al Criterion Theatre di Londra per nove anni di fila, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo – spiegano - Martedì 5 aprile da non perdere la commedia brillante “Coppia aperta quasi spalancata”, scritta da Dario Fo e Franca Rame e qui interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. Il testo, tra gag divertenti e finti tentativi di suicidio, mette alla berlina la psicologia maschile, in particolare l’insofferenza rispetto al concetto di monogamia».

Martedì 12 aprile sarà la direttrice artistica Clara Costanzo a chiudere la stagione con “A nanna dopo Carosello”, un ricordo affettuoso della popolarissima trasmissione. «Con lo spostamento delle date nei mesi di marzo e aprile speriamo in un miglioramento dell'emergenza sanitaria che riduca il rischio di dover fare altri cambiamenti, consentendo inoltre al pubblico di ritornare a Teatro con maggiore tranquillità» afferma Antonio Languasco, della Dianorama. La società informa che i voucher di rimborso di abbonamenti e biglietti relativi alla stagione teatrale 2020, potranno essere utilizzati fino alla fine di Acquiteatro 2022.