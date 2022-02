Due nuove borse di studio a sostegno degli studenti balzolesi

BALZOLA - Nel consiglio comunale di Balzola dello scorso 3 febbraio il parlamentino ha approvato all'unanimità due nuove tipologie di borse di studio, con l'obiettivo di premiare gli studenti più meritevoli e sostenere le loro famiglie in questo percorso.

La prima tipologia è destinata ai maturandi, la seconda, invece, agli studenti universitari. Ogni anno, la giunta comunale destinerà una somma proprio per questa causa e definirà il numero di borse di studio da attribuire: «questa scelta è stata demandata annualmente alla giunta per consentire ogni anno di poter soddisfare il numero massimo di studenti» puntualizza l'assessore Alessio Peruzzi.

Questa borsa di studio premierà quindi i maturandi balzolesi meritevoli e avrà come requisito unico per accedervi il conseguimento di un punteggio pari almeno al 90/100 all’esame di stato.

«La seconda invece, la più impegnativa economicamente per un piccolo comune come il nostro, servirà a sostenere gli universitari balzolesi durante tutto il periodo degli studi. A tal fine, è stato deliberato un premio annuale in modo tale che i nostri ragazzi possano sentirsi apprezzati dal loro paese, che crede in loro e crede nell’importanza dell'istruzione universitaria, oltre che al sostegno economico alle famiglie, considerati i costi sempre più alti degli studenti presso le facoltà» continua Peruzzi.

L’accesso alla graduatoria è consentito a tutti coloro che hanno una media di almeno 28/30 e, inoltre, hanno conseguito almeno i 2/3 dei crediti formativi previsti per l’anno. Questa borsa di studio, inoltre, prevede l’accesso alla graduatoria a tutti coloro che si sono laureati con un punteggio di almeno 100/110.

Nello stesso Consiglio Comunale è stata anche approvata l'adesione di Balzola, insieme ad altri 53 comuni prevalentemente del vercellese, alla convenzione territoriale dei Borghi delle Vie d'Acqua, partenariato di progetto per l'accesso ai fondi comunitari e ai fondi istituzionali pubblici e privati.