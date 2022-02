Raid di minorenni da Casale a Mede. Spedizione punitiva con bastonate

MEDE (Pv) - Grave episodio di violenza la scorsa settimana nei pressi della stazione ferroviaria di Mede. Si tratta di una rissa che avrebbe visto coinvolti due gruppi di ragazzi. Un raid punitivo con botte e bastonate che avrebbe visto protagonisti un gruppo di una quindicina di giovani provenienti in treno da Casale (via Valenza)che si sarebbero azzuffati con un gruppetto di cinque o sei loro coetanei lomellini.

Al momento non risultano denunce per l'accaduto ma ci sono video diventati virali sui social nel paese della provincia di Pavia. Non ci sarebbero feriti gravi anche se voci non confermate parlano di un ragazzo che avrebbe dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Non si conosce il motivo dell'azione ma si può ipotizzare che possa essere legata a qualche ruggine tra ragazzi che studiano nelle stesse scuole, visto il rapporto stretto dei lomellini con Casale, dove molti frequentano le superiori.

Del fatto a Mede ora inizia a occuparsene anche la politica. Le vittime della presunta aggressione, medesi, hanno ricevuto la solidarietà del presidente del consiglio comunale Simone Annibale Ferraris, che ha annunciato la prossima convocazione di una seduta dell’assise cittadina per discutere di quanto accaduto.