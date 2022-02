Servizi di emergenza 118: confermate le associazioni nel Casalese

CASALE - Anche per il 2022 le associazioni Confraternita di Misericordia di Casale Monferrato, Croce Verde e Croce Rossa si sono aggiudicate le convenzioni per lo svolgimento dei servizi di emergenza e urgenza sul territorio Casalese.

Le tre associazioni, a settembre 2021, risposero al bando e presentarono tutta la documentazione necessaria all’Azienda Ospedaliera di Alessandria che, a fine 2021, comunicò il risultato della selezione. L’assegnazione è stata una conferma, visto che già da qualche anno le tre associazioni locali si coordinano per garantire lo svolgimento dei servizi di emergenza 118 h24 per 365 giorni all’anno.

È importante ricordare che le associazioni possono svolgere questi servizi fondamentali e indispensabili grazie alla dedizione dei propri volontari che, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, non hanno ridotto il loro impegno ma anzi l’hanno incrementano costantemente. Nel 2021 infatti le tre associazioni hanno svolto più di 4200 servizi di emergenza percorrendo circa 78mila km sul territorio locale; grandi numeri che nel 2022 saranno destinati ad aumentare a causa della riduzione delle postazioni di emergenza.

Altre informazioni utili riguardo alle loro attività: le ambulanze che stanno svolgendo servizi di emergenza 118 possono e devono utilizzare i dispositivi sonori e acustici indipendentemente da orario o traffico per segnalare il loro passaggio. Le chiamate e i relativi trasporti in ambulanza a seguito di telefonate al numero di emergenza 112/118 sono completamente gratuite. I volontari delle associazioni sono impegnati anche in altri servizi sanitari, sia di trasporto privato che per trasferimenti tra strutture ospedaliere, ma anche questi possono essere svolti solo a seguito di regolari autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Infine, ma non per importanza, è giusto ricordare che questo tipo di volontariato, sebbene richieda un grande sacrificio, restituisce molto di più, soprattutto dal punto di vista umano. Chi volesse conoscere le altre svariate attività può prendere contatti attraverso i vari canali mediatici delle associazioni.