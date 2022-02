Al Municipale in scena l’amore ottocentesco di ‘Orgoglio e Pregiudizio’

CASALE - È una doppia serata che celebra l’800 l’appuntamento di questa settimana della stagione teatrale al Municipale. Mercoledì 23 e giovedì 24 alle 21 andrà in scena l’adattamento di Antonio Piccolo de ‘Orgoglio e Pregiudizio’, la famosa opera della scrittrice inglese Jane Austen. Per la prima volta in Italia con la regia di Arturo Cirillo, si esibiranno oltre a lui anche Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini e Giulia Trippetta.

I biglietti sono ancora disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/orgoglio-e-pregiudizio/169304 o nei punti vendita vivaticket. Il botteghino a teatro aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.