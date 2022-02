‘V Seminario Italo-Russo’, Alessandria c'è

GENOVA - Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, insieme al presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci, è stato invitato al ‘V Seminario Italo-Russo’, organizzato a Genova dall'Associazione Conoscere Eurasia. Il seminario, dedicato quest'anno al tema ”Italia Russia: l'arte dell'innovazione “, è il più importante appuntamento annuale nei rapporti fra Italia e Russia, dopo il Forum Annuale di Verona, a cui il Sindaco era stato presente.

La Russia alla scoperta di Alessandria Il presidente del Consiglio comunale, Locci, alla Fiera del turismo di Ekaterinburg

I lavori, dopo il saluto iniziale del sindaco di Genova Marco Bucci, sono stati introdotti dal prof. Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia. Fra gli interventi quelli dell’Ambasciatore Russo in Italia, Sergey Razov, dell’Ambasciatore Russo presso la Santa Sede, Aleksandr Avdeev, del Ministro degli Esteri del Governo di Mosca Sergey Cheremin, di Pavel Dorokhin, Rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia, Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato di Iren, Urbano Clerici, Ceo di Coeclerici, Giuseppe Zampini, presidente di Ansaldo Energia e Confindustria Liguria. Le conclusioni sono state del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"Centro strategico"

Cuttica è intervenuto nella seconda sessione, dedicata a “Porti, infrastrutture e logistica”, insieme a Paolo Odone, presidente dell'aeroporto di Genova, Mikhail Vokkov, Rappresentante in Italia e Vice Presidente di della Banca Vneshtorgbank, Stefano Messina, Executive Vice President Ignazio Messina&C S.p.A. e Chairman Assarmatori, e Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria.

Cuttica ha presentato Alessandria e la sua collocazione al centro delle principali vie di comunicazione dell’Italia del nord-ovest, che ne hanno fatto fin dall'antichità un centro strategico nei collegamenti fra l'Italia e l'Europa. Il sindaco ha presentato le potenzialità del territorio, le infrastrutture viarie, ferroviarie e autostradali che ne fanno, oltre che il naturale riferimento retroportuale dello scalo genovese, anche un'area ideale per attrarre investimenti ed imprese, in particolare interessate al settore della logistica. Oltre che un’importante area turistica, per le attrattive storico artistiche della città e l’eccellenza ambientale, storica, enogastronomica del Monferrato.

Il prof. Fallico ha annunciato la disponibilità di Conoscere Eurasia a collaborare per l'organizzazione di una missione btob di Alessandria a Mosca per presentare la città ad aziende russe specificamente interessate alla logistica e all'Italia. Fallico ha inoltre invitato Alessandria al Forum Eurasiatico di luglio ad Ekaterinburg, il più importante evento annuale russo-italiano, organizzato nella capitale degli Urali in occasione di Innoprom. Il Ministro Cheremin ha annunciato l' interesse di Mosca ad avviare relazioni sistematiche e accordi di partnership con Alessandria, preannunciando una visita ufficiale nel mese di aprile.

"Dialogo importante"



“La presenza di Alessandria a questo Seminario conferma che la nostra città è in grado di inserirsi ai massimi livelli nel dialogo fra Federazione Russa e Italia e di posizionarsi in modo interessante su quel mercato di enormi prospettive - dice Cuttica di Revigliasco - Vogliamo rendere visibili e valorizzare le potenzialità di Alessandria, in particolare dal punto di vista della logistica e del turismo. Vediamo confermata da prestigiosi interlocutori internazionali l'importanza della collocazione strategica al centro del sistema italiano del nord-ovest, la capacità attrattiva per aziende e investimenti. Sfrutteremo al meglio le opportunità che oggi ci sono state prospettate, per offrire sempre nuove prospettive di lavoro e crescita economica alla nostra città”.

“La giornata di oggi, la positiva accoglienza, le relazioni di alto livello, l’interesse riservato ad Alessandria - commenta il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci – confermano che la nostra città ha le carte in regola per operare e proporsi sulla scena internazionale, valorizzando le potenzialità del proprio territorio. Ho sempre creduto in questa prospettiva, nella strategia che stiamo sviluppando per posizionarci sul mercato russo nelle sue diverse aree di interesse. Il Comune lavorerà con convinzione e professionalità in questa direzione”.