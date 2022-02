Al festival del gol vince Hsl

ASTI - Un 2-3 di misura sul campo dell'Asti permette all'Hsl Derthona di tornare alla vittoria agganciando il quinto posto in classifica nonostante le tre gare ancora da recuperare contro Rg Ticino (in programma proprio mercoledì prossimo), Novara e Casale: i tre punti sono forse però proprio l'unica cosa da salvare in toto della partita perché nonostante la superiorità numerica due errori in difesa hanno permesso ai biancorossi di rientrare quando ormai l'incontro sembrava chiuso.

Nel primo tempo succede veramente poco: l'Hsl spreca un'occasione con Saccà che di fatto manda alto un rigore in movimento ma nel finale proprio su uno spunto in progressione dell'ala ex Vado trova la rete del vantaggio grazie a Diallo bravissimo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per un facile appoggio dopo una deviazione di Brustolin sul cross dalla sinistra.

Nella ripresa le cose si fanno più interessanti: la gara resta in sostanziale equilibrio fino al 26' quando un intervento scomposto di Rosset entrato da pochissimo su Otelè gli costa un cartellino rosso che lascia l'Asti in inferiorità numerica, e le cose sembrano precipitare quando poco dopo ancora Diallo si fa trovare pronto a rimorchio su uno sfondamento sempre di Saccà sulla fascia sinistra con palla messa in mezzo all'indietro per il centravanti liberiano che gira sul palo lontano. Sul 2-0 però un'amnesia nella fase difensiva dei tortonesi permette a Diagne di inserirsi fra Galliani e Teti e trovare il gol che riapre la partita, salvo poco dopo vedere Todisco ripristinare le distanze finalizzando un contropiede tre contro uno. L'Asti, che poco prima aveva richiesto con insistenza un rigore per fallo su Diagne, trova ancora la forza per accorciare sul 2-3 proprio con il numero 10 su una mischia dopo un calcio d'angolo, ma il punteggio non cambia più e l'Hsl può festeggiare nuovamente con i tifosi a fine gara.

ASTI – HSL DERTHONA 2-3

MARCATORI: pt 42’ Diallo; st 30’ Diallo, 34’ Diagne, 42’ Todisco, 48’ Diagne

ASTI (4-4-2): Brustolin; Pezziardi, Ciletta (24’ st Piana), Legal, Venneri; Toma (39’ st Vespa), Picone, Taddei, Ndiaye (29’ st Vergnano); Trevisiol (23’ st Rosset), Diagne. A disp. Zeggio, Lanfranco, Pinto, Brollo, Virdis. All. Boschetto

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani, Procopio (19’ st Luzzetti); Filip (43’ st Grieco), Speranza (19’ st Todisco), Manasiev; Saccà (31’ st Romairone), Diallo, Otelè. A disp. Bertozzi, Negri, Akouah, Kanteh, Ordisci. All. Zichella

ARBITRO: Marin di Portogruaro

NOTE Espulso Rosset (26’ st) per fallo su Otelè. Ammoniti Ciletta, Picone, Legal; Saccà, Manasiev, Otelè, Emiliano, Galliani. Calci d’angolo 6-3 per l’Asti. Recupero pt 1’; st 6’. Spettatori 300 circa.