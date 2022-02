Bovone, Mecof, Ormig, Vezzani: la meccanica ovadese in mostra

OVADA - Una mostra per ripercorrere la storia di quattro caposaldi dell'economia Ovadese: Bovone, Mecof, Ormig e Vezzani. L'iniziativa curata dall'Enoteca Regionale e dall'assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ovada si materializzerà tra il 5 marzo e il 23 aprile accompagnata da due convegni già in programma per il 26 marzo e ancora il 23 aprile. L'intento è celebrare la meccanica, il settore in cui la città ha grande tradizione con quattro realtà produttive che esportano in tutto il mondo. L'iniziativa è stata presentata ieri in Enoteca nel quale è già presente uno spazio dedicato alle imprese protagoniste con foto e informazioni.

Tradizione importante

"Queste quattro realtà - racconta l'ingegner Alessandro Bruno, coordinatore dell'iniziativa - nascono da quattro intuizioni felici. Questo è il punto in comune. Stiamo parlando di un passato e di un presente importanti ma anche di un futuro che si intreccia con lo scenario economico della città. Queste imprese danno lavoro direttamente e creano un indotto importante con realtà più piccole". "Ovada, il '900 è già futuro", il titolo dato all'iniziativa. "Vogliamo - prosegue Marco Lanza, assessore alle Attività Produttive - valorizzare la nostra economia in modo un po' diverso dal solito. Queste imprese hanno un importante futuro. Noi vogliamo partire da qui e dal fatto che il loro lavoro porta Ovada in giro per il mondo".

Tratto distintivo

Macchine per lavorare il vetro, componenti per l'oleodinamica, mezzi per il sollevamento, strumentazione per il taglio e l'impacchettamento dell'acciaio sono i quattro settori delle aziende prese in considerazione. I due convegni rappresentano altrettanti contributi distinti: la storia dell'economia ovadese, le tematiche future tra innovazione e rispetto per l'ambiente.