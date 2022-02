Casale, vittoria in volata

CASALE - Ritorno alla vittoria. Fa bene alla classifica, anche al morale del Casale, che batte la Caronnese in pieno recupero di una partita durata, nella ripresa, ben oltre 50 minuti per un lungo stop per infortunio.

Finisce 2-1 per gli uomini di Modica, che così staccano una avversaria arrivata al 'Palli' in buona salute, con tre successi in fila. Il peso dei punti non permette alle due formazioni di concretizzare il gioco prodotto nella prima metà. Il punteggio si sblocca al 10' della ripresa, calcio di rigore trasformato da Alessandro Gatto. Ma gli ospiti reagiscono e al 25' Rocco rimette il punteggio in equilibrio.

Ci provano ancora i padroni di casa e dopo alcuni minuti di stop per un infortunio a centrocampo e al 4' di un 'overtime' molto lungo ci pensa Pugliese, subentrato nella seconda frazione, a regalare i tre punti al Casale, tocco vincente che permette ai padroni di casa di salire a quota 33, con 4 gare da recuperare. La prima già mercoledì.

CASALE - CARONNESE 2-1

Marcatori: st 10' Gatto rig, 25' Rocco, 49' Pugliese

Casale: Paloschi; Gilli, Silvestri, Darini, Brunetti; Continella, Martin, D'Ancora; Giacchino, Gatto, Rossini