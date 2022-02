Il santo di oggi, domenica 20 febbraio, è Sant'Eleuterio di Tournai

La vita

Eleuterio nasce a Tournai da nobile e ricca famiglia. Studia lettere e teologia con molto profitto insieme a san Medardo, compagno di studi, che gli predice che un giorno sarebbe diventato vescovo di Tournai. La profezia si avverò e, nel 486 venne eletto vescovo di Tournai dopo la morte del vescovo Teodoro. Resse la cattedra episcopale per ben 50 anni.

I primi anni del suo episcopato furono molto difficili a causa delle invasioni barbariche, così Eleuterio fu costretto a rifugiarsi, spostando la sede vescovile nel vicino villaggio di Blandain. Nel 496, con la conversione al cristianesimo di re Clodoveo, tutto il suo popolo si convertì, facendosi battezzare. Negli anni seguenti andò tre volte in pellegrinaggio a Roma, nel 501 ebbe in dono da Papa Simmaco alcune reliquie di Santo Stefano e di Santa Maria Egiziaca. Si racconta che al ritorno di Eleuterio con le reliquie, la grande folla che lo attendeva, vide due cerchi di luce attorno a lui e che molte guarigioni improvvise si avverarono. Anche Clodoveo ebbe modo di sperimentare le profezie di Eleuterio, quando di ritorno dalla battaglia di Tolbiac, andò da lui per il perdono divino. Ma prima che Clodoveo si decidesse a confessare tutti i suoi crimini, Eleuterio gli rivelò tutto in anticipo. Stupito si pentì sinceramente.

La morte

Eleuterio morì, dopo giorni di agonia, il 20 febbraio 531 dopo essere stato assalito e ripetutamente ferito da una banda di eretici. L’amico Medardo, vescovo di Noyon, fu informato immediatamente dell’aggressione e partì per fargli visita, ma giunse quando Eleuterio era già morto. Le sue spoglie mortali sono conservate nella cattedrale di Notre-Dame di Tournai.

