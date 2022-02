Musica live con Joy Bogat e Joules the Fox

ALESSANDRIA - Arrivano artiste internazionali per la rassegna alessandrina denominata “Le cattive abitudini”, ideata dagli organizzatori di Pupille Gustative, in occasione del suo decimo anniversario, in collaborazione con Alessandria House Concerts. Il primo appuntamento del 2022, che propone la formula concerto + ricco buffet a 20 euro, si svolgerà domenica 20 febbraio alle 18.30 presso la Ristorazione Sociale di Alessandria, partner dell’iniziativa, con la sponsorizzazione di Leporati Vini.

Pupille Gustative propone al pubblico alessandrino Joy Bogat, 25 anni, di Hannover. La cantautrice tedesca, dopo una prima pubblicazione autoprodotta, stupisce da subito la label berlinese Listen Records che decide di realizzare in breve tempo un secondo ep, pubblicato nel novembre 2021. La sua voce caldissima guida queste tracce tra Neo Soul ed Alternative RnB dove fa capolino anche la sua grande passione per l’hip hop; colpisce per la semplicità e la sua bellezza armonica. "It's Different Now” ha già raccolto molti pareri positivi che la hanno portata ad esibirsi nelle principali venues underground tedesche. Arriva per la prima volta in Italia accompagnata dalla polistrumentista Joules the Fox per un live da non perdere. Si richiede un contributo artistico di 20 euro che comprende un ricco buffet e la degustazione di Leporati Vini dell’Agriturismo Bottazza di Pozzo Sant’Evasio, Casale Monferrato, sponsor della rassegna. Menu bambini al costo di 10 euro. È gradita la prenotazione: tel. 339 6775705 / 339 1040114.