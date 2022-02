Il santo di oggi, 21 febbraio è San Pier Damiani

La vita

Nacque a Ravenna nel 1007. Ultimo di una famiglia numerosa, orfano di padre, viene affidato in un primo momento a un fratello sposato che lo maltratta, in seguito all'altro fratello, Damiano che gli permette di acquisire una valida istruzione. A 25 anni infatti è già un professore. Nel 1035 entra nel monastero camaldolese di Fonte Avellana e viene eletto priore. Induce i suoi monaci a una vita austera e introduce persino la pratica della fustigazione. Ha una forte personalità che tende all'estremo in tutte le sue manifestazioni. Pur essendo chiamato a svolgere una grande opera di riforma della Chiesa la sua prima e vera aspirazione è la vita da eremita. Infatti vive in una cella molto piccola e si impone pesanti digiuni. Arriva anche a mangiare in una ciotola che utilizza per lavare i piedi ai poveri.

La morte

La morte lo coglie a Faenza, mentre ritorna dalla sua missione di pace, viene infatti colpito da una forte febbre e muore nel Monastero di Santa Maria Fuori Porta. Sulla sua tomba viene scritto questo epitaffio da lui voluto: "Io fui ciò che sei tu, tu sarai ciò che sono io".