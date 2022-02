Alessandria - Perugia: la sfida

ALESSANDRIA - Longo cambia cinque uomini rispetto ad Ascoli e tiene in panchina Parodi, abbassando Casarini sulla linea di difesa, a destra. E' lui a controllare D'Urso, mentre Prestia prende in consegna Olivieri e mantovani Carretta.

A sinistra, più alto, Milanese, in attacco tornano Palombi e Chiarello e Corazza è confermato, con Marconi ancora fuori dall'inizio.

Perugia con il 3-4-2-1, Olivieri terminale offensivo, alle sue spalle Carretta e D'Urso. Tutta cambiata la difesa, con Rosi, Curado e Zanandrea.

ALESSANDRIA - PERUGIA 1-2

Marcatori: pt 20' Mantovani, 34' Olivieri; st 19' Falzerano



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

23' Un altro doppio cambio Marconi per Corazza e Fabbrini per Palombi



19' Secondo gol del Perugia, in area Lunetta tocca male una palla, che Falzerano sfrutta

14' Di piede Pisseri sulla conclusione, dentro l'area, di Falzerano

13' Doppio cambio, dentro Kolaj e Gori, fuori Milanese e Casarini

4' Punizione pericolosa dal limite (e giallo a Milanese), Beghetto calcia sulla barriera

2' Striscione nella curva del Perugia per Enzino Spinello

Primo tempo

Le mosse di Longo sorprendono il Perugia, per 25 minuti in balia di un'Alessandria molto aggressiva, lucida, che conquista palloni e mezzo e riparte, sfruttando anche le fasce. Due parate di Chichizola tengono in vita il 'Grifo' che, però, trova il pareggio con Olivieri, fase difensiva non impeccabile, con una palla pesante persa sulla sinistra dell'attacco ospite. I Grigi chiudono in attacco il tempo, segno di ritrovata energia.

45' Due minuti di recupero

34' Pareggia il Perugia, con Olivieri, servito da Kouan, difesa non impeccabile

33' Lo spunto di Corazza è buono, però la conclusione è debole

22' Alessandria vicina al raddoppio, ripartenza, Chiarello per Palombi entra in area e Chichizola si oppone con il corpo. E l'attaccante non riesce a scavalcarlo

20' GOOOL Alessandria: punizione da sinistra di Casarini, incornata vincente di Mantovani

16' Protesta il Perugia per un presunto tocco di mano di Lunetta. Tutto regolare per l'arbitro

10' Occasionissima Alessandria: angolo battuto da dstra da Casarini, di testa Corazza e Chichizola vola e toglie la palla dal sette.

5' Chichizola in due tempi sul tiro - cross di Mustacchio

3' Colpo di testa di Lunetta, sul fondo

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Casarini (13'st Gori), Prestia, Mantovani, Mustacchio, Ba, Milanese (13'st Kolaj), Lunetta; Chiarello, Corazza (23'st Marconi), Palombi (23'st Fabbrini) A disp.: Crisanto, Cerofolini, Cocino, Parodi, Mattiello, Benedetti, Pellegrini, Di Gennaro. All.: Longo

Perugia (3-4-2 -1): Chichizola; Rosi, Curado, Zanandrea (1'st Sgarbi); Falzerano, Burrai, (1'st Santoro) Kouan, Beghetto; Carretta (23'st Matos), D'Urso; Olivieri. A disp.: Zaccagno, Gyabuaa, Angella, Segre, De Luca, Murgia, Ghion,Ferrarini, Lisi. All.: Alvini

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Dei Giudici e Margani di Latina, quarto ufficiale Perenzoni di Rovereto, Var Minelli di Varese, assistente Var Paganessi di Bergamo

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1800 circa, incasso 13.657 euro Ammoniti: Casarini e Zanandrea per reciproche scorrettezze, Burrai, Mantovani, Olivieri per gioco falloso Angoli: 4-2 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st Perugia con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento per Pierluigi Frosio